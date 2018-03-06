لجنة حكومية لتنفيذ الاتفاقيات بين روسيا والسعودية

شكلت موسكو والرياض لجنة حكومية لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بحسب ما أعلنه مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، يحيى عبد الله الصمعان، اليوم الثلاثاء.

وقال الصمعان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وفد مجلس الشورى السعودي مع مجلس الاتحاد الروسي: "أشكر المجلس الاتحادي لدعوتنا إلى هذه الزيارة لمناقشة تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستوى الحكومي، تم إبرام العديد من الاتفاقيات بين روسيا والمملكة، وتم تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ هذه الاتفاقيات، وتم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الروسي".

وأضاف الصمعان: "ونأمل أن يتم وضع آلية للعمل وخريطة طريق لدور مجلس الشورى السعودي ومجلس الاتحاد الروسي في دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين".

وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي إلى أنه "تمت مناقشة إجراءات لتذليل العقبات أمام الاستثمارات، كما أن حجم التجارة بين البلدين لا يصل إلى مستوى العلاقات القائمة".

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وأكد الصمعان على "أن التنسيق السعودي الروسي له أهمية كبيرة للتغلب على ما يهدد أمن منطقة الشرق الأوسط والأزمات التي تمر بها هذه المنطقة ونأمل من روسيا أن تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر".

وشهدت العلاقات بين روسيا والسعودية تطورا ملحوظا، خلال العامين الماضي والجاري، ويشهد على ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين. وزادت هذه العلاقات تطورا بعد الزيارة، التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 4 أكتوبر الماضي، على رأس وفد كبير، إلى العاصمة الروسية، وإجرائه مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين.

وأسفرت زيارة العاهل السعودي عن توقيع اتفاقات عسكرية وثقافية وتجارية بين البلدين، بأكثر من 6 مليارات دولار، وذلك فضلا عن اتفاق الطرفين السعودي والروسي على تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط، التي أسفرت نتائجه عن تحسن واستقرار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي