شركة "طيران الهند" ترد على نتنياهو بشأن السعودية

نفت شركة "طيران" الهند ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول موافقة الرياض على تسيير الشركة الهندية رحلاتها إلى إسرائيل عبر أجواء السعودية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الناطق باسم شركة الطيران الهندية برافين بهاتنغار قوله اليوم الثلاثاء: "لم نحصل على أي تأكيد من الجانب السعودي. فقط قدمنا طلبا للرحلة ولم نحصل على أي رد بعد من السلطات السعودية".

وأضاف: "من الممكن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلطة هندية أخرى، وشركتنا لا تعلم بهذا الأمر"، معربا عن أمله "في الحصول على الموافقة قريبا".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب الحصول على ترخيص الرحلات المباشرة بين دلهي وتل أبيب، وأنه لا يزال هناك الكثير من المسائل العالقة على هذا المسار.

ويأتي ذلك بعد إعلان نتنياهو للصحفيين أمس الاثنين أن السعودية وافقت على طلب شركة الطيران الهندية استخدام مجالها الجوي في رحلات مباشرة بين إسرائيل والهند.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الاثنين: "إن شركة الطيران الهندية وقعت اليوم (الاثنين) على اتفاق للسفر إلى إسرائيل فوق السعودية.. الرحلات من وإلى الهند سوف تستغرق الوقت ذاته كالرحلات بين لندن وتل أبيب، أي حوالي خمس ساعات ونصف".

صباح الخير والتفاؤل على الجميع من إسرائيل مع هذه البشرى السارة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يكشف النقاب للصحفيين في واشنطن عن ان شركة Air India وقعت امس اتفاقية مع #السعودية ، بموجبها سيتم تسيير رحلات جوية بين #الهند و #إسرائيل فوق المجال الجوي السعودي. pic.twitter.com/TMX56viBO1 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 6, 2018

شركة الطيران الإسرائيلية "ال عال"، هي الوحيدة التي تسيّر الرحلات المباشرة من إسرائيل إلى الهند، حيث تلتف طائراتها حول شبه الجزيرة العربية ما يضيف أكثر من ساعتين إلى وقت الرحلة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي