النفط يواصل مكاسبه إثر توقعات بزيادة الطلب

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بتوقعات الزيادة على الطلب ولاسيما بعد إشادة وزراء من "أوبك" باتفاقهم لخفض الإنتاج الهادف لدعم الأسعار.

وبحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينيتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" 65.66 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.18%.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.24% إلى 62.72 دولار للبرميل.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس الاثنين نمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس القادمة، مع زيادة إمدادات المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بوتيرة أبطأ.

وجاءت توقعات وكالة الطاقة خلال مؤتمر هيوستون الأمريكية، بعد تصريحات لأمين عام "أوبك" محمد باركيندو وصف فيها اتفاق خفض الإمدادات بأنه قرار "متين كالصخر".

ولسد الفجوة بين "أوبك" والطلب العالمي، تقول وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستصدر الكثير من نفطها لتلبية الطلب مع اتجاه إنتاجها من النفط الصخري للارتفاع.

وزاد إنتاج النفط الأمريكي إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، ليفوق إنتاج السعودية، أحد أبرز مصدري الخام في العالم.

وبلغ الإنتاج الأمريكي مستوى قياسيا عند 10.057 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي