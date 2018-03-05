النفط يهبط مع تسارع نمو الإنتاج الصخري الأمريكي

تراجعت أسعار النفط متجهة صوب 64 دولارا للبرميل اليوم الاثنين بفعل التوقعات لطفرة كبيرة في إنتاج النفط الأمريكي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وبحلول الساعة 12:37 بتوقيت غرينتش (15:37 بتوقيت موسكو) كانت خام القياس العالمي "برنت" منخفضا 8 سنتات، بعد أن تخلى عن مكاسب صباحية بنحو 0.6% ليسجل 64.29 دولار للبرميل.

فيما، استقر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط دون تغير عند 61.24 دولار للبرميل، بعد أن صعد في وقت سابق 0.7%.

وعدلت وكالة الطاقة الدولية نمو إنتاج النفط الأمريكي بزيادة كبيرة اليوم الاثنين قائلة إن البلد سينتج ما يقرب من 17 مليون برميل يوميا في 2023، ارتفاعا من 13.2 مليون العام الماضي، ما سينال من حصة "أوبك" السوقية ويقترب بالولايات المتحدة أكثر للاكتفاء الذاتي.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي