اجتماع مرتقب لـ "أوبك" ومنتجي الصخري الأمريكي

كشف وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل محمد المزروعي عن أن الهدف من الاجتماع الذي ستعقده "أوبك" مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، هو مقارنة الخطط والتوقعات لسوق النفط.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المزروعي قوله: "الغرض الرئيس من هذا الاجتماع، هو مقارنة الخطط والتوقعات لسوق النفط"، مشيرا إلى أن "المجتمعين لن يتطرقوا إلى مسألة انضمام "الصخريين" الأميركيين إلى اتفاق الحد من إنتاج النفط".

وأضاف: "هذا مهم للجميع، ولكل من يقلق لأجل السوق، ولكن لا تتوقعوا الكثير من هذا الاجتماع. هم لن ينضموا إلينا في "أوبك+".

يشار إلى أن ممثل الإمارات في منظمة "أوبك" أحمد محمد الكعبي، كان قد أعلن في فبراير الماضي، أن المنظمة ستعقد اجتماعا مغلقا مع منتجي النفط الصخري في 6 مارس.

يشار إلى أن مؤتمر الطاقة السنوي "سيراويك" سيعقد في هيوستن في الفترة من 5 إلى 9 مارس.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي