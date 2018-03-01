بوتين: أسطولنا القطبي الأقوى في العالم

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تصبح روسيا في السنوات القادمة إحدى العقد اللوجستية الرئيسية في العالم، وأن تحافظ على صدارتها في الطرق البحرية ولاسيما عبر القطب الشمالي.

وقال الرئيس بوتين اليوم الخميس في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية، التي تعبر عن التوجهات الاستراتيجية لتطوير روسيا في المستقبل القريب، إن طاقة الموانئ الروسية في 2017 تجاوزت المليار طن، مقارنة بـ300 مليون طن في 2001، و600 مليون طن في نهاية التسعينيات.

وشدد على أن الحكومة الروسية يتوجب عليها العمل خلال السنوات الست القادمة لزيادة طاقة موانئ آزوف المطلة على البحر الأسود بواقع مرة ونصف، وتنشيط حركة الشحن عبر المسار البحري الشمالي لتصل إلى 10 أضعافها، أي إلى 80 مليون طن.

وأضاف: "ينبغي زيادة ترانزيت حاويات الشحن عبر روسيا 4 مرات، لتصبح رائدة في هذا المجال. تجاوزت طاقة الموانئ والنقل البحري على طول المسار الشمالي المؤشرات السوفيتية، حيث كان أسطولنا في القطب الشمالي وسيبقى الأقوى في العالم".

وأشار بوتين، إلى أنه تم بالفعل إطلاق عدد من المشاريع الصناعية واسعة النطاق في القطب الشمالي، وهي في ذات الوقت تلبي المعايير البيئية الأكثر صرامة.

ولفت إلى أهمية وضع خطة شاملة لتحديث وتوسيع البنية التحتية لشبكة المواصلات في روسيا.

تحديات النمو الاقتصادي في روسيا

وفيما، يتعلق بالتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في روسيا، اعتبر بوتين أن التراجع الديموغرافي قد يشكل في السنوات القليلة المقبلة تهديدا خطيرا على نمو اقتصاد البلاد.

وأشار إلى روسيا لم تحقق بعد مستوى الرفاهية المطلوب، لكنها "ستحقق ذلك"، مؤكدا ضرورة إحراز "قفزة" نوعية في هذا المجال.

وأضاف أن توفير التنمية المستدامة وتحسين دخل السكان في روسيا، يجب أن يتصدر أهداف الحكومة المقبلة، التي سيتوجب عليها العمل لخفض الفائدة السنوية للقروض السكنية في البلاد إلى ما بين 7% و8%، ما سيحفز قطاع الإنشاءات في روسيا.

روسيا تستهدف جذب 26 مليار دولار لتجديد قطاع الطاقة الكهربائية

وعن الاستثمارات، قال بوتين إن روسيا تخطط في 6 سنوات لجذب نحو 26.5 مليار دولار على شكل استثمارات خاصة لتجديد الطاقة الكهربائية، وأضاف: "من الضروري أيضا إدخال تكنولوجيات جديدة في توليد الطاقة وتخزينها ونقلها. وعلى مدى السنوات الست المقبلة، من المقرر جذب نحو 1.5 تريليون روبل من الاستثمارات الخاصة لتوظيفها في تطوير قطاع صناعة الطاقة الكهربائية".

كما أكد بوتين أن روسيا نجحت في التغلب على الصعوبات الجديدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وقال: "روسيا تغلبت على الصعوبات المعاصرة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي".

المصدر: وكالات روسية

فريد غايرلي