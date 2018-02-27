النفط يبدد مكاسبه مع زيادة الإنتاج الأمريكي

بددت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء المكاسب التي حققتها في وقت سابق، وسط مخاوف المستثمرين بشأن زيادة إنتاج الولايات المتحدة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.39% إلى 63.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:52 بتوقيت موسكو (13:52 بتوقيت غرينيتش)، وذلك بعدما ارتفع الخام أمس الاثنين إلى أعلى مستوى منذ الـ6 من فبراير.

فيما، هبط خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.27% إلى 67.32 دولار للبرميل.

وتشهد أسواق النفط العالمية ضغوطات بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي، ويأتي ذلك في وقت يقيد فيه منتجون آخرون كبار بينهم روسيا وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مستويات الإنتاج بهدف مساعدة الأسعار على الارتفاع.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء بهذا الصدد إن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2019 على الأكثر، وذلك بعد أن تجاوزت بإنتاجها السعودية.

ووفقا للبيانات الحكومية الأسبوعية، التي نشرت الخميس الماضي، فإن الإنتاج الأمريكي بلغ 10.27 مليون برميل يوميا، وهو مستوى يزيد عن إنتاج المملكة، أكبر مصدر للخام في منظمة "أوبك".

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي