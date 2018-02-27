روسيا تتقدم على الصين باحتياطيات الذهب

يثابر البنك المركزي الروسي منذ مارس 2015 على زيادة احتياطياته من الذهب، حيث عززها خلال شهر يناير الماضي بـ20 طنا لتصل مطلع الشهر الجاري إلى 1857 طنا.

ودخلت روسيا، التي حلت في المرتبة الخامسة عالميا، بذلك نادي كبار الدول ذات أعلى احتياطيات من المعدن النفيس، متقدمة على الصين، والتي جاءت في المرتبة السادسة، حيث بلغت احتياطياتها في 1 فبراير 1843 طن.

وتشكل احتياطيات الذهب من إجمالي الاحتياطيات الروسية نسبة 17.9%، وبلغت الاحتياطيات المؤلفة من ذهب ونقد أجنبي في 1 فبراير 447.735 مليار دولار.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، والتي بلغت بحسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، 8133.5 طن، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا باحتياطيات تبلغ 3373.6 طن، ومن ثم إيطاليا بـ 2451.8 طن، ثم فرنسا باحتياطيات 2436 طن.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي