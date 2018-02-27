الجزائر وتركيا توقعان 7 اتفاقيات للتعاون

وقعت الجزائر وتركيا خلال الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر 7 وثائق ثنائية حول التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

ومن بين الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم وتعاون بين مجمع "سوناطراك" الجزائري وشركة "بوتاس" التركية للنفط والغاز، وقعها عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك"، عبد المومن ولد قدور، وعن الجانب التركي المدير العام لشركة "بوتاس" برهان أوزكان.

ووقعت "سوناطراك" أيضا مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الطاقة مع شركتين تركيتين أخريين، هما "رونيسونس" و"بيغان".

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ووقع الجانبان كذلك مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الفلاحة، ومذكرة تفاهم وتعاون بين المعهد الدبلوماسي الجزائري للعلاقات الدولية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية، وبروتوكول تعاون بين جامعة سطيف الجزائرية والمعهد التركي لتطوير اللغة التركية بالجزائر، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون لتثمين التراث الثقافي المشترك بين البلدين.

وتم توقيع الوثائق بحضور رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى والرئيس التركي.

وكان رجب طيب أردوغان قد وصل بزيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق ثلاثة أيام، مساء أمس الاثنين. وتعتبر الجزائر أولى محطاته ضمن جولة إفريقية تشمل كلا من موريتانيا والسنغال ومالي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

أنطون زوييف