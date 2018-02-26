أردوغان يصل إلى الجزائر

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام.

وكان في استقبال الرئيس التركي في مطار هواري بومدين الدولي ، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء من الحكومة.

وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بزيارة مقام الشهيد (الجندي المجهول) في الجزائر العاصمة، برفقة رئيس مجلس الشعب الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) عبد القادر بن صالح.

والجزائر هي أولى المحطات في جولته الإفريقية التي تضم موريتانيا والسنغال ومالي.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي