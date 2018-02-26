مصر تستعد لإنشاء أكبر مدينة صناعية في الفيوم

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، أن بلاده تستعد لإنشاء أكبر مدينة صناعية على مساحة 33 مليون متر مربع بالتعاون مع شركة سنغافورية بمحافظة الفيوم.

وأوضح الوزير المصري أن المدينة ستحتوي على 4 مناطق صناعية، وستكون بها مستشفيات إضافة إلى الخدمات الضرورية.

وقال قابيل، خلال ندوة تحت عنوان "الصناعة المصرية.. آفاق جديدة وفرص واعدة"، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ 680 مليون دولار في عام 2017، إلا أن النسبة الأكبر من التبادل التجاري تأتي لصالح مصر نظرا لحجم التعداد السكاني، منوها بأن حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر سجل 1.3 مليار دولار، وهي في تزايد.

وأضاف قابيل أننا نتواصل دائما مع القيادة اللبنانية لمحاولة موازنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتابع أن مصر سمحت بتوريد بلوكات الرخام للبنان في الآونة الأخيرة.

وأردف يقول إن مصر حققت تطورات وإصلاحات في العامين الماضيين كثيرة، ومن بينها الكهرباء والتصنيع والبطالة، حيث لم تعد البلاد تشهد انقطاعات في الكهرباء مثلما كان يحدث منذ عامين.

وأوضح أن وزارته وضعت خطة للإصلاح بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الشعب المصري هو من استطاع النجاح خلال هذه المرحلة من خلال تجاوبه مع تلك الإصلاحات الهامة.

ونوه قابيل بأن صحيفة الإيكونوميست البريطانية كشفت أن مصر سجلت أعلى إنتاج صناعي في العالم خلال الستة أشهر الماضية. وأكد أن مصر تسير بالاتجاه الصحيح وأن أرقامنا مبشرة للغاية، ودعا المستثمرين اللبنانيين للنظر في خريطة الاستثمار والصناعة بمصر.

المصدر: وكالات