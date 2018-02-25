"دير شبيغل" تثير رعب الألمان

زعمت مجلة "دير شبيغل" بأن المستهلك الألماني قد يتكبد خسائر إضافية بسبب تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

ونقلت المجلة عن وثائق حكومية، أن تنفيذ المشروع سيتطلب بناء خطوط أنابيب داخلية في ألمانيا بقيمة 2.7 مليار يورو. وهذه الأموال يجب أن توفرها شركات الطاقة الألمانية الكبيرة التي ستستخدم الخط المذكور.

وترى المجلة أن هذه الشركات ستحاول تغطية بعض هذه النفقات على حساب المستهلكين.

وأضافت "دير شبيغل" القول، إن بعض دول أوروبا الشرقية تعارض تنفيذ المشروع ولكن الحكومة الألمانية، تدعمه بنشاط.

يتضمن مشروع "السيل الشمالي -2" بناء خطين من أنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

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وتعارض المشروع بشدة أوكرانيا التي تخشى فقدان عائدات ترانزيت الغاز الروسي، وكذلك تعارضه الولايات المتحدة التي تملك خططا طموحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين