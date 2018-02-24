مصر تستعد لمشروع كبير مع السودان

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية مع وزارة الثروة الحيوانية السودانية تنفيذ مشروع ضخم ومشترك لتنمية الثروة الحيوانية باستغلال الإمكانيات المتاحة لتربية وتسمين العجول.

جاء الإعلان عن ذلك خلال لقاء على هامش اجتماعات المؤتمر الإقليمي للفاو بالخرطوم، جمع بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عبدالمنعم البنا، مع وزير الثروة الحيوانية السوداني يس عمر.

وبحث اللقاء آليات تنفيذ مشروع مشترك لتنمية الثروة الحيوانية باستغلال الإمكانيات المتاحة لدى مصر والسودان في تربية وتسمين العجول والتوسع في الصناعات القائمة عليها، من إنتاج الألبان، فضلا عن تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء، بما يعود بالنفع على الدولتين.

المصدر: "صحف مصرية"