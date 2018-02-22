خبير يوضح حقيقة اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل

يرى الباحث الاقتصادي المصري، محمد نجم، أن إسرائيل لن تكسب 15 مليار دولار عبر تصدير الغاز إلى مصر، مشيرا إلى أن تل أبيب ستكسب هذا المبلغ من تصدير الغاز بعد تسييله في مصر.

وقال الباحث: إن "مصر ليست في حاجة للغاز الإسرائيلي، لأننا سنحقق الاكتفاء الذاتي، وسنصدر أيضا، ومن حقنا الاستيراد من أي دولة بالعالم وفقا لمصالحنا".

وأوضح في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي المصري عمرو عبدالحميد، أن إسرائيل ستكسب هذا الرقم من تصدير الغاز بعد تسييله في مصر، سواء تم بيعه لقطاع خاص مصري أو غير مصري.

وذكر أنه يوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول "إدكو" المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة "يونيون فينوسا"، الإسبانية الإيطالية، ويضم وحدة واحدة فقط، وبوسع المحطتين تسييل الغاز المستورد من أي دولة من دول الجوار، وتعبئته في ناقلات النفط العملاقة، ومن ثم شحنه إلى دول أوروبا.

وأشار إلى أن الأمر لم يكن سرا، وأُعلن عنه في أبريل الماضي، وكان في انتظار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز، مشددا على أن مصر لا تحتاج الغاز الإسرائيلي، وخطط الاكتفاء الذاتي كما هي، وما حدث هو استئجار لمصانعنا مقابل رسوم وليس استيرادا.

المصدر: "المصري اليوم"