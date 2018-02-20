قريبا.. اللحوم الروسية على موائد الكويتيين

ذكرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية الثلاثاء أن الكويت فتحت أسواقها للحوم البقر والضأن والماعز والدواجن وبيض الدجاج الروسي، في خطوة ستساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وجاء الإعلان عن ذلك، بعد محادثات جرت بين الهيئة الروسية وإدارة وكالة الأغذية في دولة الكويت للسماح للمنتجات الروسية بالدخول إلى الأسواق الكويتية، حيث توصل الطرفان لاتفاقات أولية لتوريد المنتجات الحيوانية من روسيا إلى الكويت.

وفي إطار هذه المحادثات، اتفق الطرفان حسب بيان صادر عن الهيئة الروسية على نماذج الشهادات البيطرية اللازمة لتوريد اللحوم والدواجن والبيض، وبحثوا نموذج الشهادات البيطرية لمنتجات العسل.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والكويت بلغ في 2016 حسب موقع "ITC Trade"، نحو نصف مليار دولار، منها 479 مليون دولار هي صادرات روسيا إلى الكويت، مقابل صادرات كويتية بقيمة 125 مليون دولار.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي