قروض عقارية ميسرة لدعم الأسرة في روسيا

وافقت وزارة المالية الروسية اليوم الثلاثاء على مشاركة 46 مصرفا في روسيا ببرنامج يهدف لدعم الأسرة الروسية عبر تقديم قروض عقارية ميسرة للأسر التي لديها أطفال.

ويأتي ذلك في إطار برنامج حكومي للتحفيز الديمغرافي في البلاد، وستقدم المصارف المشاركة قروضا عقارية بفائدة سنوية تبلغ 6% فيما، يتراوح معدل فائدة القروض العقارية في روسيا حاليا بين 9% و11%.

وستقوم الحكومة الروسية بتعويض المصارف الروسية عن الإيرادات التي فقدوها جراء تقديمها قروضا بفوائد ميسرة، وفي إطار البرنامج اعتمدت الحكومة الروسية سقفا في حدود 600 مليار روبل (حوالي 10.6 مليار دولار) لإجمالي هذه القروض مع احتمال الزيادة.

ويتوقع خبراء ازدهار قطاع الائتمان السكني في روسيا، وذلك بفضل تراجع فوائد القروض العقارية، ويتزامن ذلك مع زيادة في طلبات القروض السكنية، الأمر الذي يعزز قطاع البناء والإنشاءات في روسيا.

(الدولار = 56.65 روبل بتاريخ 20 فبراير)

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي