"مصر للطيران" تعلن عن موعد أول رحلاتها إلى موسكو

كشف صفوت مسلم رئيس "مصر للطيران"، الناقلة الحكومية المصرية، عن أن الشركة قررت تأجيل رحلات الطيران إلى موسكو إلى أبريل لحين الانتهاء من الاستعدادات الملائمة لتحقيق نسبة امتلاء أعلى.

وقال مسلم في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية أمس الاثنين إنه من المخطط تنظيم 3 رحلات أسبوعيا إلى العاصمة الروسية، وإنه لم يتم إلى الآن طرح الحجوزات.

وأضاف مسلم أن "مصر للطيران" تسلمت مكتبها في مطار دوموديدوفو الروسي، وأوضح مسلم أن الغرض من البرتوكول الذي تم توقيعه منتصف ديسمبر الماضي مع موسكو هو رفع الحظر عن رحلات الطيران، لكن ما يخص عودة الرحلات فهو قرار يعود للشركة ويعتمد على تحقيق امتلاء مناسب للرحلات.

يذكر أن روسيا أوقفت الرحلات الجوية مع مصر في نوفمبر 2015 بعد حادثة تحطم طائرة ركاب روسية تابعة لشركة طيران كوغاليمافيا في سيناء بعمل إرهابي ومقتل 217 سائحا روسيا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي