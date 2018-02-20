السودان تلغي التعامل بالنقد في المعاملات الحكومية

تتجه السودان نحو تفعيل نظام دفع إلكتروني لسداد رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية، وحددت الخرطوم آخر العالم الجاري كموعد نهائي لسداد رسوم الخدمات الحكومية نقدا.

وكشف موقع "وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية" عن إكمال كافة الترتيبات لتفعيل نظام الدفع الإلكتروني في مايو القادم.

ونقلت الموقع عن وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، قوله إن نظام الدفع الإلكتروني سيكون الوسيلة الوحيدة في العام القادم.

وعن تأثير هذا النظام الإيجابي على اقتصاد السودان قال الركابي إنه سيساهم بتقليص الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وتقليل مخاطر تزوير النقود، وتقليل تكلفة طباعتها، وتأمين نقلها، كما يساعد النظام في محاربة غسيل الأموال، وكل الأعمال غير القانونية التي تصاحب التداول خارج النظام المصرفي.

وكانت وزارة المالية السودانية قد أصدرت قرارا لبدء خدمة الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية خلال الأسبوع الحالي، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي ووزارة الاتصالات.

المصدر: "وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية"

فريد غايرلي