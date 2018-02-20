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فنزويلا تطلق عملة رقمية خاصة بها

مال وأعمال

فنزويلا تطلق عملة رقمية خاصة بها
Reuters
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أطلقت فنزويلا اليوم الثلاثاء عملة رقمية خاصة بها على غرار البيتكوين، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

وذكر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في مدونته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:  أن "العملة ستطرح في منتصف الليل" (الساعة 07:00 بتوقيت موسكو من يوم الثلاثاء).

وكان مادورو قد كشف في ديسمبر الماضي عن العملة الجديدة والتي يطلق عليها "بترو"، حيث قال حينها إن استخدام التكنولوجيا الجديدة سيساعد فنزويلا في التغلب على العقوبات والحصار المالي.

ووفقا لمادورو ستكون العملة مدعومة باحتياطيات النفط التي تملكها فنزويلا. وتبلغ القيمة الأولية للعملة الفنزويلية 60 دولارا لكل "بترو"، وطرحت كراكاس في مناقصة تمهيدية 38.4 مليون بترو.

ويرى خبراء أن فنزويلا ابتكرت العملة الجديدة للالتفاف على العقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، ويؤكدون أنها خطوة بائسة لتأمين النقد.

واللافت في المسألة أن رمز عملة الـ "بترو" شبيه لدرجة كبيرة لعملة الروبل الروسي. 

يذكر أن فنزويلا تعاني من نقص في الأغذية على نطاق واسع، فضلا عن معدلات تضخم عالية، التي قد تصل إلى 13000%، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد فنزويلا بنسبة 15% خلال هذا العام.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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