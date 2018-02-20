فنزويلا تطلق عملة رقمية خاصة بها

أطلقت فنزويلا اليوم الثلاثاء عملة رقمية خاصة بها على غرار البيتكوين، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

وذكر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في مدونته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أن "العملة ستطرح في منتصف الليل" (الساعة 07:00 بتوقيت موسكو من يوم الثلاثاء).

¡Pendientes! En pocos minutos haremos el lanzamiento al mundo de nuestra criptomoneda Venezolana El Petro que viene a fortalecer nuestra economía pic.twitter.com/uWqZApJdyl — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 20, 2018

وكان مادورو قد كشف في ديسمبر الماضي عن العملة الجديدة والتي يطلق عليها "بترو"، حيث قال حينها إن استخدام التكنولوجيا الجديدة سيساعد فنزويلا في التغلب على العقوبات والحصار المالي.

ووفقا لمادورو ستكون العملة مدعومة باحتياطيات النفط التي تملكها فنزويلا. وتبلغ القيمة الأولية للعملة الفنزويلية 60 دولارا لكل "بترو"، وطرحت كراكاس في مناقصة تمهيدية 38.4 مليون بترو.

ويرى خبراء أن فنزويلا ابتكرت العملة الجديدة للالتفاف على العقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، ويؤكدون أنها خطوة بائسة لتأمين النقد.

واللافت في المسألة أن رمز عملة الـ "بترو" شبيه لدرجة كبيرة لعملة الروبل الروسي.

Día Histórico para la Patria de Bolívar y Chávez, hoy nace el #Petro la Criptomoneda venezolana creada por el Pdte @NicolasMaduro. Idea visionaria que nos ubica en la vanguardia tecnológica y nos permitirá liberarnos definitivamente del Sistema Financiero Mundial. ¡Venceremos! pic.twitter.com/sP2cANQvTz — Escalona Capitán (@EscalonaJuanF) February 20, 2018

يذكر أن فنزويلا تعاني من نقص في الأغذية على نطاق واسع، فضلا عن معدلات تضخم عالية، التي قد تصل إلى 13000%، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد فنزويلا بنسبة 15% خلال هذا العام.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي