الجزائر: نسعى مع موسكو للوصول لأسعار نفط ترضي الجميع

صرح وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل بأن موسكو والجزائر تسعيان لهدف مشترك يكمن في بلوغ مستوى أسعار من النفط والغاز يرضي جميع الأطراف.

وقال مساهل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عقب مباحثات في موسكو اليوم الاثنين: "هدفنا المشترك يكمن في دعم سعر النفط والغاز عند مستوى يكون مقبولا لجميع الأطراف".

كما أشار مساهل إلى أن هناك عددا كبيرا من المجالات للتعاون بين روسيا والجزائر، منها الزراعة والطاقة وغيرها.

وأعرب مساهل عن أمله بأن يساهم الاتفاق الحكومي الموقع قبل قليل بين موسكو والجزائر لإلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة، في تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات شتى.

يشار هنا إلى أن روسيا والجزائر تتميزان بعلاقات متينة في مجالات كثيرة، من بينها في مجال الطاقة، وخصوصا فيما يتعلق باتفاقية "أوبك" لخفض إنتاج النفط.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي