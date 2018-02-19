"غازبروم" تنجز نصف القسم البحري من "السيل التركي"

أنجزت شركة "غازبروم" عملية مد 884 كيلومترا من أنابيب خط نقل الغاز " السيل التركي" وهو ما يمثل نسبة 48% من القسم البحري من الخط المذكور.

وأشارت شركة South Stream Transport B.V( تابعة "لغازبروم" وتشرف على بناء القسم البحري من الخط المذكور) إلى أن مد خط الأنابيب في قاع البحر الأسود ينفذ بواسطة السفينة Pioneering Spirit التي بدأت بناء القسم البحري من الخط في يوم 7 مايو 2017.

وستبلغ طاقة خط "السيل التركي"، المؤلف من أنبوبين، عند إنجازه 15.75 مليار متر مكعب لكل منهما.

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وسينقل الأنبوب الأول الغاز للمستهلكين الأتراك وسيشغل في مارس 2018 وأما الأنبوب الثاني فمخصص لنقل الغاز الروسي إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا (وسيشغل في 2019).

وتنظر "غازبروم" حاليا في خيارات لمواصلة مد "السيل التركي" إلى بلغاريا وصربيا، أو إلى اليونان وإيطاليا.

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين