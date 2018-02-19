تاجر مجهول يجعل سعر البيتكوين نارا شاعلة!

استقرت عملة البيتكوين اليوم الاثنين عند مستوى الـ11 ألف دولار مرتفعة من مستوى الـ6 آلاف سجلتها في وقت سابق من فبراير الجاري.

وبحلول الساعة 08:34 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت عملة البيتكوين في بورصة "كوين ماركت كاب" بنسبة 2.81% إلى 10890 دولارا فيما صعدت في بورصة "Bitfinex" بواقع 3.89% إلى 10830 دولارا.

وكانت البيتكوين، العملة الافتراضية الأكثر شهرة في العالم، قد ارتفعت أمس الأحد صوب الـ11 ألف دولار، بعد ورود أنباء تفيد بأن مستثمرا مجهولا اشترى عملات افتراضية في الفترة بين 9 و12 فبراير بقيمة 344 مليون دولار.

وكتب أندى هوفمان مدير منصة "كريبتو جولد سنتر" عبر صفحته في "تويتر، أن أحدهم اشترى البيتكوين في الفترة بين 9 و12 فبراير الجاري ليرفع حيازته منها من 55 ألفا إلى 96 ألفا.

يشار إلى أن العملات الافتراضية شهدت تعافيا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تهاوى معظمها بنحو 50% منذ بداية العام الجاري.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي