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مصر تشغّل أولى محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية

مال وأعمال

مصر تشغّل أولى محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية
Reuters
مصر تشغّل أولى محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية
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كشف أحمد فتحي رئيس قطاع المشاريع في منطقة مصر العليا بالشركة المصرية للكهرباء عن بدء التشغيل التجاري لأول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مطلع الشهر المقبل في أسوان.

وقال إنه من المقرر أن تشتغل محطة أسوان بقدرة 50 ميغاواط، مشيرا إلى أن المحطة قد اشتغلت في الوقت الراهن بحالة تجريبية للتأكد من كفاءتها بعد ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

وذكر أن المحطة تأتي ضمن مشروع ضخم يضم 40 محطة شمسية بقدرة 50 ميغاواط لكل منها في أسوان، تشاد على رقعة مساحتها 8843.3 فدان باستثمارات قدرها 1.5 مليار دولار.

المصدر: وكالات

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