الحكومة الجزائرية تنفي رفع الدعم عن السلع

تراجع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، عن تصريحاته السابقة عن توجه الحكومة نحو إلغاء الدعم على أسعار المواد الاستهلاكية والوقود.

وقال رواية خلال رده على استجواب لنواب البرلمان، إن "الحكومة ستواصل سياسة دعم الأسعار والتحويلات الاجتماعية"، بعكس ما سبق وأن صرح به خلال زيارة له إلى إمارة دبي قبل أيام.

وأضاف، أنه "يجري التفكير في الآليات لترشيدها و تحديد أحسن للفئات المعنية بها حسب برنامج الحكومة".

وكان الوزير أدلى بتصريحات من دبي أثارت ضجة واسعة في الجزائر، ورد فيها أن "الحكومة سترفع الدعم عن الوقود".

من جهته، أكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى الجمعة الماضي، أن "تصريحات وزير المالية فهمت بالخطأ".

وتعاني الجزائر أزمة مالية جراء تراجع أسعار النفط عصب الاقتصاد الجزائري بشكل ملحوظ، وبالرغم من محاولات الحكومة تنويع مصادر الدخل للخزينة العمومية، إلا أنها فشلت في ذلك، في وقت يعاني العديد من الشركاء الوطنيين والأجانب في الجزائر من تدهور مناخ الاستثمار.

واعتمدت الجزائر خطة تقشف لمواجهة الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، ورفعت أسعار العديد من السلع، والمنتجات الاستهلاكية، والكهرباء، والوقود.

المصدر: وكالات