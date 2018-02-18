مصر بصدد طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أن القاهرة تسعى لطرح سندات دولية جديدة بما بين 3 و4 مليارات دولار في السنة المالية القادمة 2018-2019.

وقال كجوك لقناة "العربية": "انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح لنا بإصدار المزيد من السندات المحلية"، علما أن مصر طرحت قبل أيام سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار.

وتوزعت السندات المباعة بين: سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 بالمئة، وبقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 بالمئة، وكذلك بـ 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 بالمئة.

يذكر أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بلغت نحو 20.2 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتسعى القاهرة إلى تنفيذ إصلاحات سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت تحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة والموافقة على قانون الإفلاس.

المصدر: رويترز

علي جعفر