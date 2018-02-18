"إيني" الإيطالية تسعى للإفادة من قانون الغاز المصري الجديد

توجهت شركة "إيني" الإيطالية صاحبة امتياز حقل "ظهر" المصري للغاز إلى الحكومة المصرية بطلب ترخيص مزاولة تجارة الغاز في السوق المصرية عملا بقانون الغاز المصري الجديد.

وكشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن أن الشركة الإيطالية، تطلب من القاهرة الترخيص لها لمزاولة تجارة الغاز وتسويق مشتقاته والزيوت.

وأوضح المصدر أن "إينى" تطالب كذلك بإنشاء محطات التزود بالغاز الطبيعي لتموين السيارات، وذلك بالشراكة مع شركة "غازتك" المصرية.

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يشار إلى أن مصر تشهد نموا مضطردا في إنتاج الغاز الطبيعي، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة التي تم وضعها على خريطة الإنتاج وضخها في الشبكة القومية، حيث ستكتفي مصر ذاتيا بالكامل من الغاز الطبيعي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018.

المصدر: "الدستور"