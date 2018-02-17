وفد وزاري عراقي إلى السعودية

أعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي بالوكالة محمد شياع السوداني، توجه وفد من وزارته ووزارتي النفط والكهرباء العراقيتين إلى السعودية لبحث تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وصرح السوداني لوكالة الأنباء العراقية أن "وفدا متخصصا من وزارته ووزارتي النفط والكهرباء توجه إلى المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من وزارة الطاقة السعودية للاطلاع على مجموعة من الشركات والمدن الصناعية في منطقة الجبيل (في المنطقة الشرقية) بينها شركات سابك".

وقال إن "هذه الشركات تعد متطورة وشهدت قفزات كبيرة على مستوى تلبية احتياجات السوق العالمية من المواد البتروكيميائية وكذلك المواد المعدنية والأسمدة".

وأضاف الوزير العراقي أن "الجانب السعودي ركز على البتروكيميائيات وكذلك الأسمدة الفوسفاتية في الأنبار وجانب الصناعات التعدينية"، مشيرا إلى أن "الوزارة تتوجه نحو عقد شراكة مع الجانب السعودي بعد استكمال المباحثات".

المصدر: واع

علي جعفر