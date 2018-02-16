هيئة روسية تدافع عن المنتجين في وجه الاحتكار الألماني

رفعت شركة "باير" الألمانية العملاقة للمستحضرات الطبية دعوى قضائية ضد هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، التي طالبتها بالكشف عن بعض التقنيات ما أثار حفيظة الشركة الألمانية.

وترى الهيئة الروسية أن "باير" بعدما أبرمت صفقة استحوذت من خلالها على شركة "مونسانتو" الأمريكية للمبيدات الحشرية وبذور المحاصيل، باتت تشكل تهديدا كبيرا على الشركات الروسية الناشطة في مجال البذور الزراعية.

وبالإضافة للدعوى القضائية، فقد هددت "باير"، التي تعمل في روسيا منذ 1970، بسحب أنشطتها من السوق الروسية، إذا استمرت الهيئة الروسية في موقفها.

وبموجب صفقة الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 62 مليار دولار، يتوجب على "باير" الحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية في البلدان التي لديها أعمال فيها.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي