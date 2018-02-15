المركزي الروسي يصدر عملة تذكارية جديدة (صورة)

أصدر البنك المركزي الروسي اليوم الخميس عملة نقدية فضية بقيمة ثلاثة روبلات من سلسلة "حماة الوطن"، بعدد لا يتجاوز 3 آلاف قطعة.

ويحتوي أحد وجهي القطعة النقدية على رسم جندي روسي يجلس مصوبا بندقيته وخلفه دبابة، وفي خلفية الرسم طائرات مروحية عسكرية، ونقش على العملة النقدية عبارة "حماة الوطن".

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يشار هنا إلى أن العملة الجديدة يمكن تداولها في السوق الروسية، بالرغم من أنها تذكارية وإصدارها محدود.

المصدر: "نوفستي"