السعودية تطرح مناقصة لشراء مليون طن من الشعير

أفادت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية بأنها طرحت مناقصة عالمية لشراء 960 ألف طن من الشعير، مشيرة إلى رغبتها بأن توزع الكمية على شحنات متفرقة.

وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس إن المناقصة ستغلق الجمعة 16 فبراير/شباط، كما ذكر مسؤولون أن المؤسسة تفضل وصول الكمية على مراحل ما بين الـ 1 من أبريل/نيسان إلى 15 مايو/أيار.

وفصلت المؤسسة أنها تريد عشر شحنات حجمها الإجمالي نحو 600 ألف طن للتفريغ في أي ميناء سعودي مطل على البحر الأحمر، و6 شحنات حجمها حوالي 360 ألف طن للتفريغ في أي ميناء سعودي مطل على الخليج.

وكانت السعودية اشترت مليونا وألفي طن من الشعير في آخر مناقصة تطرحها مؤسسة الحبوب في كانون الثاني/ يناير الماضي.

المصدر: "رويترز"