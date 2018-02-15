انخفاض معدل البطالة في مصر

تراجع معدل البطالة في مصر في الربع الأخير من العام الماضي إلى 11.3%، مقابل 11.9% في الربع السابق له، و12.4% في الربع المماثل من 2016.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الخميس إن عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ في الربع الأخير من العام الماضي 3.309 ملايين شخص.

وأشار البيان إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المدن بلغ في الفترة المذكورة 1.627 مليون شخص، مقابل 1.682 مليونا في الأرياف.

وخلال الربع الرابع 2017، بلغ عدد العاملين 25.963 مليون شخص، بزيادة قدرها 4 آلاف مشتغل بنسبة 0.02% عن الربع السابق عليه.

(الدولار = 17.60 جنيه مصري)

المصدر: "الأناضول"

فريد غايرلي