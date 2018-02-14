دبي ترصد مبلغا ضخما للاستثمار في مشاريع للطاقة

تخطط دبي لاستثمار قرابة 81 مليار درهم إماراتي (نحو 22 مليار دولار) في مشاريع طاقة خلال السنوات الخمس القادمة مع ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، سعيد محمد الطاير، لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إن الهيئة منحت الأسبوع الماضي عقد مشروع إنشاء توربين غاز بقوة 815 ميغاواط في حي العوير بدبي لشركة "سيمنس" الألمانية وشركة "السويدي" المصرية.

وأشار الطاير خلال مقابلة مع "بلومبرغ" إلى أن "ديوا" تشيد أيضا أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، مع سعي إمارة دبي لتخفيض الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيس للطاقة الكهربائية.

وأضاف أن استراتيجية "ديوا" تهدف لتحويل 75% من طاقة دبي إلى مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2050، لافتا إلى أنه بحلول 2020 سنحقق أكثر مما نستهدف، حيث تسعى الإمارة للانتقال إلى طاقة متجددة بنسبة 7%، لكن سيتم بلوغ 8% أو 9%.

كذلك كشف رئيس هيئة "ديوا" أن الهيئة تشيد أول محطة تخزين وضخ الطاقة الكهرومائية بسعة 250 ميغاواط من الطاقة.

(الدولار = 3.76 درهم إماراتي)

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي