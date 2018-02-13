العبادي: العراق فتح باب الاستثمار أمام جميع الدول

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن الظروف في العراق مهيأة أمام المستثمرين، مؤكدا قدرة بلاده على استقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتفعيل عملية الإعمار.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقده في الكويت، حيث شارك في مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق، إن بلده "فتح باب الاستثمار أمام جميع الدول والظروف مهيأة فيه أمام المستثمرين".

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وأضاف رئيس الحكومة العراقية: "مضينا بإجراء الإصلاح الاقتصادي وشكلنا لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لتسهيل دخول وعمل المستثمرين"، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار مناطقه".

وتابع العبادي، "واجهنا تحديات الإرهاب وتراجع أسعار النفط والفساد ومستمرون بتحقيق الإصلاحات"، مؤكدا "قدرة العراق على استقطاب رؤوس الأموال لبدء مرحلة جديدة من الإعمار".

المصدر: السومرية نيوز

قدري يوسف