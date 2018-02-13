البترول المصرية تكشف كم سيوفر حقل ظهر لخزينة الدولة بحلول عام 2019

كشفت وزارة البترول المصرية، توفير حقل ظهر المصري في البحر المتوسط، للخزينة المصرية مليارات الدولارات بحلول عام 2019.

وتوقع المهندس محمد مؤنس، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز في مصر، أن حقل ظهر سيوفر بعد الإنتهاء منه خلال 2019 مبلغ يقدر بـ3 مليارات دولار وأكثر، موضحا أنه مع بداية إنتاج الغاز من الحقل سيتم توفير 60 مليون دولار شهريا على الدولة.

وقال مؤنس، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض (إيجبس 2018) والمقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن عام 2017 شهد عدة نجاحات في مقدمتها إنجاز 4 مشروعات كبرى لإنتاج الغاز الطبيعي خلال عام واحد أضافت 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميا تمثل 40% من إنتاج مصر، والتي شملت مشروعات المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية والتشغيل التجريبي لحقل أتول وزيادة الإنتاج من حقل نورس والإنتاج المبكر من حقل ظهر.

وأوضح وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز، أن إنتاج حقل نورس يصل حاليا إلى 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بعدما كان من المتوقع إنتاج من 350 إلى 400 مليون قدم مكعب فى اليوم، مضيفا أنه تم إحياء المنطقة من جديد بعد وضع إستراتيجية للكشف عن المواقع الغنية بالغاز، والتى بلغ حجم إنتاجها في نهاية عام 2014 إلى صفر تقريبا، وتم تحديد عدة مواقع للكشف عن الغاز بها وكان من بينها منطقة النورس، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الاستكشافات خلال الفترة القادمة، والتي ستزيد من الإنتاج النفطي في مصر وستحقق لنا الاكتفاء الذاتي من الغاز.

المصدر: وكالات