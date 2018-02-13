42 مليار دولار مكاسب روسيا من اتفاق النفط

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تدوينة نشرت اليوم الثلاثاء عن حجم المكاسب، التي درت على روسيا منذ بدء تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم مع "أوبك" وحتى الآن.

ونقلت وزارة الطاقة الروسية عن نوفاك قوله إن مكاسب الميزانية الإضافية من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2017، بلغت 700 مليار روبل (12.11 مليار دولار)، في حين، كسبت الميزانية الروسية 1.7 تريليون روبل (29.42 مليار دولار).

ويعني ذلك أن إجمالي الإيرادات الإضافية التي جنتها روسيا إلى الآن من الاتفاق تبلغ 41.5 مليار دولار.

Министр @novakav1 :Бюджет РФ получил 1,7 трлн рублей за время действия соглашения ОПЕК+, компании - 700 млрд рублей — Минэнерго России (@MinenergoGov) February 13, 2018

وكان منتجون من داخل منظمة "أوبك" وخارجها على رأسهم روسيا والسعودية توصلوا بنهاية شهر نوفمبر 2016 إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.

وستتواصل تخفيضات إنتاج الخام في إطار الاتفاق في 2018، وتسعى الدول المشاركة من خلالها لدعم أسعار النفط وتحقيق الاستقرار في سوق الخام، وامتصاص فائض المعروض والعودة بمخزونات النفط إلى متوسطها في 5 سنوات.

يشار هنا إلى أن أسعار النفط ارتفعت من 57 دولارا بلغتها مطلع يناير2017، موعد بدء تنفيذ الاتفاق، ليتم تداولها اليوم الثلاثاء عند مستوى 63 دولارا للبرميل.

Bloomberg

المصدر: وكالات

فريد غايرلي