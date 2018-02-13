 
مباشر

42 مليار دولار مكاسب روسيا من اتفاق النفط

مال وأعمال

42 مليار دولار مكاسب روسيا من اتفاق النفط
Sputnik
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jv4f

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تدوينة نشرت اليوم الثلاثاء عن حجم المكاسب، التي درت على روسيا منذ بدء تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم مع "أوبك" وحتى الآن.

ونقلت وزارة الطاقة الروسية عن نوفاك قوله إن مكاسب الميزانية الإضافية من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2017، بلغت 700 مليار روبل (12.11 مليار دولار)، في حين، كسبت الميزانية الروسية 1.7 تريليون روبل (29.42 مليار دولار).

ويعني ذلك أن إجمالي الإيرادات الإضافية التي جنتها روسيا إلى الآن من الاتفاق تبلغ 41.5 مليار دولار.

وكان منتجون من داخل منظمة "أوبك" وخارجها على رأسهم روسيا والسعودية توصلوا بنهاية شهر نوفمبر 2016 إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.

وستتواصل تخفيضات إنتاج الخام في إطار الاتفاق في 2018، وتسعى الدول المشاركة من خلالها لدعم أسعار النفط وتحقيق الاستقرار في سوق الخام، وامتصاص فائض المعروض والعودة بمخزونات النفط إلى متوسطها في 5 سنوات.

يشار هنا إلى أن أسعار النفط ارتفعت من 57 دولارا بلغتها مطلع يناير2017، موعد بدء تنفيذ الاتفاق، ليتم تداولها اليوم الثلاثاء عند مستوى 63 دولارا للبرميل.

Bloomberg
تطور سعر برميل مزيج "برنت" العالمي في 5 سنوات

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة