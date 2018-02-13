شركة إماراتية تطلق خدمة مميزة للمستثمرين الخائفين من السرقة في العالم الافتراضي

حصلت شركة "Regal RA DMCC"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، على أول رخصة في الشرق الأوسط للتداول بالعملات الافتراضية، بحسب بيان صادر عن شركة "مركز دبي للسلع المتعددة".

وستقدم الشركة، التي بدأت بتجارة الذهب في دبي بالعام 2016، إضافة لتداول العملات الافتراضية خدمات لتخزين عملات مثل البيتكون وإيثيريوم في خزائن بمقر شركة "مركز دبي للسلع المتعددة" في برج ألماس في دبي، بحسب البيان.

وتستفيد الشركة من تخوف المستثمرين من عمليات الاختراق في العالم الافتراضي والسرقة لتقدم خدمة الحماية لاستثماراتهم، ما سيمنح المستثمرين الثقة.

وقال "تايلر جالجر" المدير العالم لـ"Real Assets"، وهي الشركة الأم لـ"Regal RA DMCC"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية: "قمنا بتطوير ما نرى أنه الطريقة الأكثر أمانا للاستثمار في بيتكوين وإيثريوم والعملات الأخرى".

وأضاف: "جميع المستثمرين حول العالم يشاهدون آفاق الاستثمار في العملات الافتراضية، لكنهم يتخوفون من تخزينها بالمحافظ الرقمية ومنصات التداول خشية عمليات السطو وانتحال الشخصية وفيروسات الاختراق".

من جهتها، قالت مديرة مكتب "Regal RA DMCC" في دبي، كسينا كيسيلوفا إن الشركة ستتقدم للحصول على رخص للتداول بالعملات الافتراضية في دول أخرى.

وزادت في الآونة الأخيرة شعبية العملات الافتراضية، لكن الحكومات والعديد من المصارف تحذر من التداول بهذه العملات، لاسيما أنها غير مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي