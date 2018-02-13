البيت الأبيض يطرح موازنة بقيمة 4.4 تريليون دولار للسنة المالية 2019

قدم البيت الأبيض مشروع موازنة للعام المالي الجديد 2019، والذي يبدأ في أكتوبر 2018، بقيمة 4.4 تريليون دولار.

وتضنمت الوثيقة، التي وجهت للكونغرس الأمريكي للنظر فيها زيادة في عجز الميزانية إلى 984 مليار دولار أو 4.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

كذلك شملت الموازنة زيادات جديدة بمئات مليارات الدولارات للدفاع وتأمين الحدود، حيث تبلغ الزيادة، في قيمة النفقات الدفاعية التي ستحصل عليها وزارة الدفاع وحدها 686 مليار دولار.

بالمقابل، تنص الموازنة على تقليص حاد لبرامج رعاية الفقراء والمسنين والمحتاجين، كما تراجعت النفقات المخصصة لوزارة الخارجية بنسبة 27%، وهيئة حماية البيئة بنسبة 37%.

ويلحظ مشروع الموازنة للسنة المالية 2019 استحداث 25900 وظيفة عسكرية جديدة، فضلا عن استثمارات ضخمة في مجالات الطائرات والسفن والمنظومات البرية والدفاع الصاروخي.

ومن المتوقع أن تواجه الموازنة معارضة في الكونغرس لاسيما الجزء المتعلق بخفض مخصصات وزارة الخارجية، وقد سبق أن أحبطت محاولة مماثلة جرت العام الماضي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي