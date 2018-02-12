أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2018

توقعت منظمة أوبك أن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في عام 2018 الجاري بسبب متانة الاقتصاد العالمي.

وحسب التقرير الشهري لأوبك، الصادر اليوم الاثنين، فإن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.59 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة 60 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وأشارت المنظمة إلى أن "التطورات الاقتصادية الصحية والمستقرة خلال الآونة الأخيرة في مراكز طلب النفط العالمية الكبرى كانت المحرك الرئيسي وراء نمو الطلب النفطي القوي".

وأضافت أن "هذه الصلة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والطلب النفطي من المتوقع أن تستمر، على الأقل في الأجل القصير".

ومع ذلك لفتت المنظمة في تقريرها إلى أن سوق النفط لن تتوازن مجددا إلا مع اقتراب نهاية عام 2018 لأن الأسعار العالية تشجع الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من غير الأعضاء في أوبك على ضخ المزيد من النفط.

وتوقعت أوبك أن المنتجين غير الأعضاء في المنظمة سيزيدون المعروض بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام. وهذه زيادة مقدارها 250 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهي الثالثة على التوالي من توقع كان يبلغ 870 ألف برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسجلت أسعار النفط تغيرا طفيفا بعد نشر التقرير، محافظة بذلك على المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة ليجري تداولها دون 64 دولارا للبرميل.

وتجاوزت الأسعار 70 دولارا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ أواخر 2014.

المصدر:رويترز

أنطون زوييف