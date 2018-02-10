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السعودية ستنفق 36 مليار دولار للترفيه وفق خطة بن سلمان

مال وأعمال

السعودية ستنفق 36 مليار دولار للترفيه وفق خطة بن سلمان
Reuters
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
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أعلنت السعودية، اليوم السبت، أنها تخطط لإنفاق 36 مليار دولار لتطوير مجال الترفيه في المملكة بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السعودية، عمرو المدني، خلال ورشة "حوار السعادة"، على هامش أجندة القمة العالمية للحكومات في دبي، المقرر انطلاقها غدا لتستمر على مدى 3 أيام: "الإنفاق الاستهلاكي المتوقع على الترفيه، سيبلغ 36 مليار دولار بحلول العام 2030، إلى جانب توفير أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة، و110 آلاف غير مباشرة".

‏ونوّه المدني، بـ"دور الترفيه كأحد أذرع برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، وعلى أهمية الدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه قطاع الترفيه وما له من آثار إيجابية على تنوع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي".

وتشمل رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأقرتها حكومة البلاد في 25 أبريل/نيسان 2016، خطة لجذب الإنفاق الوطني على الترفيه والسياحة في الخارج والمقدر بنحو 22 مليار دولار.

المصدر: حساب هيئة الترفيه السعودية في "تويتر" + وكالات

رفعت سليمان

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