موسكو: بغداد تدعم شركات النفط الروسية العاملة في إقليم كردستان

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف بأن بغداد تساعد شركات النفط الروسية العاملة في العراق على حل جميع القضايا التشغيلية الناشئة عن قيود مفروضة على الحكم الذاتي الكردي.

وقال بوغدانوف اليوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "بالنسبة للشركات الروسية، فإنها تستمر في العمل في العراق وإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.. وفي الوقت نفسه، فإن جميع المشاكل التشغيلية التي نشأت بسبب التدابير التقييدية المفروضة على "أربيل" تم حلها بطريقة أو بأخرى بالتعاون مع السلطات الاتحادية العراقية التي تدرك الصعوبات التي يواجهها الاقتصاديون الأجانب العاملون في البلاد".

وتعمل في العراق، شركات طاقة روسية مثل "لوك أويل" و"غاوبروم نفط"، الذراع النفطي لعملاق الغاز الروسي "غازبروم"، وتقوم بتطوير واستكشاف عدة حقول نفط، منها حقل "قرنة -2"، حيث تنتج "لوك أويل" أكثر من 320 ألف برميل نفط يوميا.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي