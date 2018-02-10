اكتشاف منجم ضخم من الذهب والفضة في روسيا

قادت الصدفة علماء جيولوجيين روس إلى العثور على احتياطيات كبيرة من الذهب والفضة خلال أعمال التنقيب عن خامات نحاس في جمهورية بشكورتوستان الروسية الواقعة في منطقة الفولغا.

وقال بيان لشركة "روس جيولوجيا"، وهي اتحاد شركات روسية مختصة في مجال الاستكشاف الجيولوجي، :"إن الخبراء عثروا على مكامن ذهب وفضة خلال أعمال استكشاف كانت تهدف لتقدير احتياطيات النحاس في قطعة أرض بمنطقة خايبولينسكي تبلغ مساحتها 28 كيلومترا مربعا".

وقدرت الشركة الروسية موارد الذهب الموجودة بـ 62 طنا من فئة P1، و25 طنا من فئة P2، والفضة بـ 620 طنا من فئة P1، و167 طنا من فئة P2.

وأثبت الحسابات الجيولوجية وجود جدوى اقتصادية لإجراء عمليات تنقيب في المنطقة، مشيرة إلى أن مؤشر الربحية بالنسبة لتكاليف الإنتاج يبلغ 16.3%.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي