 
مباشر
عاجل
حزب الله: مرحلة استراتيجية جديدة بدأت بإسقاط الطائرة الإسرائيلية

اكتشاف منجم ضخم من الذهب والفضة في روسيا

مال وأعمال

اكتشاف منجم ضخم من الذهب والفضة في روسيا
Reuters
اكتشاف منجم ضخم من الذهب والفضة في روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juqa

قادت الصدفة علماء جيولوجيين روس إلى العثور على احتياطيات كبيرة من الذهب والفضة خلال أعمال التنقيب عن خامات نحاس في جمهورية بشكورتوستان الروسية الواقعة في منطقة الفولغا.

وقال بيان لشركة "روس جيولوجيا"، وهي اتحاد شركات روسية مختصة في مجال الاستكشاف الجيولوجي، :"إن الخبراء عثروا على مكامن ذهب وفضة خلال أعمال استكشاف كانت تهدف لتقدير احتياطيات النحاس في قطعة أرض بمنطقة خايبولينسكي تبلغ مساحتها 28 كيلومترا مربعا".

وقدرت الشركة الروسية موارد الذهب الموجودة بـ 62 طنا من فئة P1، و25 طنا من فئة P2، والفضة بـ 620 طنا من فئة P1، و167 طنا من فئة P2.

وأثبت الحسابات الجيولوجية وجود جدوى اقتصادية لإجراء عمليات تنقيب في المنطقة، مشيرة إلى أن مؤشر الربحية بالنسبة لتكاليف الإنتاج يبلغ 16.3%.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة