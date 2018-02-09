القضاء الأمريكي يلغي حكما بشأن البنك العربي

ألغت محكمة استئناف أمريكية اليوم الجمعة قرارا أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر 2014 عن مسؤولية البنك العربي بشأن تسهيل هجمات لحركة حماس من خلال تحويلات مالية.

وقالت المحكمة، ومقرها مانهاتن، إن قرارها يطلق تنفيذ اتفاق تسوية توصل إليه البنك، مع أصحاب الدعاوى وهو اتفاق كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ إذا اعتبر القرار الصادر عن هيئة المحلفين في بروكلين لاغيا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتوصل البنك العربي في 2017 إلى اتفاق تسوية للدعوى التي اتهم فيها البنك بتسهيل هجمات حركة حماس في إسرائيل، ولم يكشف عن حجم التعويضات المحتملة التي يواجهها البنك.

وواجه البنك العربي، الذي يقع مقره في الأردن، في إطار القضية مطالبات من حوالي 500 مواطن أمريكي، قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات حماس.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي