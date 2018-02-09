ترامب يوقع قانون التمويل الحكومي

كشف الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب، في تصريح له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه وقع على قانون ​التمويل الحكومي، ليبعد بذلك الحكومة عن شبح الإغلاق​.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2018

ويبعد القانون الحكومة عن خطر الدخول في حالة عجز عن تمويل كامل لمؤسساتها. وكانت الحكومة الفيدرالية قد "أغلقت جزئيا" الليلة الماضية للمرة الثانية في شهر واحد، بعد أن عمد سناتور جمهوري في مجلس الشيوخ إلى تأخير التصويت على مشروع الميزانية، الذي اتفق عليه الحزبان قبل انتهاء مهلة منتصف الليل.

وفي نهاية الأمر، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ثم تم إقرار التشريع من قبل مجلس النواب في الساعة 5:30 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة، ليغرد ترامب بعد ذلك بثلاث ساعات "إنه وقع على القانون".

ويتضمن القانون زيادة مخصصات وزارة الدفاع بنحو 160 مليار دولار وتخصيص حوالي 128 مليار دولار للبرامج غير العسكرية و80 مليار دولار لمساعدة تكساس وفلوريدا وبورتو ريكو في التعافي من الأعاصير، التي ضربتها الصيف الماضي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي