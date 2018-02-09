بوتين يحذر قطاع الأعمال من منافسة قادمة

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قطاع الأعمال في البلاد من زيادة حدة المنافسة في المستقبل، حيث يرى أن موجة التقدم التكنولوجي، التي يعيشها العالم ستغير مشهد الاقتصاد العالمي.

وقال بوتين في كلمة أمام مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال، اليوم الجمعة: "لا بد لنا من الحديث عن واقع أن الموجة التكنولوجية ستغير المشهد الاقتصادي العالمي، وستظهر أسواق جديدة للسلع والخدمات، ومن الطبيعي أن المنافسة ستغدو أكثر حدة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في هذه الحالة لن يتم التعامل مع المنافسين، بما في ذلك في قطاع الأعمال بتساهل، موضحا أنه "قد يتم استخدام جميع أوراق الضغط، وأي شكل من أشكال المحاربة التنافسية".

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ووصف الرئيس الروسي سياسة فرض العقوبات ضد روسيا بالطريق المسدود، والتي ستعود بالخسائر على من أشعلها قائلا: "موقفنا معروف جدا، سياسة القيود المصطنعة في العلاقات التجارية الدولية ليس إلا طريقا مسدودا يقود الجميع، بما في ذلك المبادرين لهذه السياسية إلى فقدان أرباح وخسائر مباشرة".

يذكر أن علاقات موسكو مع واشنطن وبروكسل توترت في عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى ربوع روسيا، ففرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا، ردت عليها موسكو بحظر استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية والزراعية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي