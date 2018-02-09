قريبا.. الغاز الجزائري إلى تونس

تعتزم الجزائر تصدير الغاز الطبيعي إلى جارتها تونس، وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده تخطط لتزويد 4 مناطق حدودية تونسية بالغاز مع نهاية 2018.

وجاء إعلان المسؤول الجزائري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي يوسف الشاهد أمس الخميس بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 للقصف الاستعماري لساقية سيدي يوسف.

كذلك أشار أويحيى إلى أن حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر يبلغ قرابة ملياري دولار سنويا.

من جانبه، شدد رئيس الحكومة التونسي، على ضرورة تنمية المناطق الحدودية بين البلدين.

المصدر: "وكالة الأنباء الجزائرية"

فريد غايرلي