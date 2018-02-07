خطة روسية صينية جديدة ترسم التعاون الثنائي لعامين

انطلقت في الصين اليوم فعاليات "عامي التعاون المتبادل بين روسيا والصين"، استمرارا لجهود البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وعبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة وجهها إلى المشاركين في الفعاليات أمس الأربعاء عن ثقته بأن "فعالية عامي التعاون المتبادل ستتيح تنفيذ العديد من المبادرات الهامة والواعدة في مختلف المجالات، وستكشف عن إمكانيات التعاون الغنية بين أقاليم البلدين، والتي تعتبر عنصرا هاما للتعاون الروسي الصيني".

وأقيم حفل الإيذان بانطلاق هذا التعاون في مسرح "هاربين" الكبير في مدينة هاربين، الواقعة في شمال شرقي الصين وتتمتع بأهمية سياسية واقتصادية كبيرة في المنطقة، بمشاركة واسعة من الأوساط السياسية والأعمال من البلدين.

وتهدف الفعالية التي تقام بشكل سنوي، لتعزيز التعاون الثنائي وإعطاء زخم للعلاقات الاقتصادية والتجارية، كما تتخللها المعارض التجارية والصناعية والزراعية، وتطرح خلالها فرص استثمارية مختلفة، وتتزامن مع انعقاد المؤتمرات والمهرجانات فنية.

وتعد الصين شريكا تجاريا أساسيا لروسيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حسب موقع "ITC Trade" قرابة 66 مليار دولار، منها 28 مليارا تمثل صادرات روسيا إلى الصين.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي