النفط يصعد بعد تقرير عن مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء مدفوعة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، رغم تحذيرات من تأثر الأسعار بزيادة الإنتاج الأمريكي وانخفاض الطلب بسبب عوامل موسمية.

وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينيتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 67.39 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 53 سنتا عن الإغلاق السابق.

فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.85 دولار للبرميل بزيادة قدرها 46 سنتا عن سعر آخر تسوية.

ويؤكد المتعاملون أن السوق دعمت بتقرير معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء الذي ذكر أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 1.1 مليون برميل حتى الـ2 من فبراير إلى 418.4 مليون برميل.

كما يحذر آخرون من خطر انخفاض أسعار النفط بسبب تأثير الأسواق المالية، وضعف الطلب جراء عوامل موسمية، فيما من المتوقع أن يتراجع الطلب في الأجل القصير بسبب صيانة مصافي النفط المقررة نهاية الشتاء.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي