مطار الملك عبد العزيز يسجل أعلى نسبة من المسافرين في تاريخه!

كشف تقرير إحصائي لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أن عدد المسافرين عبره قد تجاوز 34 مليون شخص حتى نهاية 2017 مسجلا أعلى نمو في تاريخه بواقع 9.4% لقاء 31 مليون مسافر لـ2016.

وورد في التقرير أن حركة الرحلات عبر المطار المذكور، سجلت حتى نهاية 2017 نموا بلغ 3.46% مقارنة بالعام 2016، إذ بلغ إجمالي الرحلات 226794 رحلة، مقابل 219202 رحلة لعام 2016.

وكشف التقرير أن أعداد المسافرين عبر الصالة الشمالية بلغ 9.4 مليون مسافر في 2017، بزيادة قدرها 13.9% عن العام 2016 في حين، بلغ عدد المسافرين عبر الصالة الجنوبية 19.8 مليون مسافر للعام 2017، بزيادة قدرها 8.5% عن عام 2016.

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كما بلغ عدد المسافرين عبر صالة الحج والعمرة 4.8 مليون مسافر في 2017، بزيادة 5.7% عن عام 2016، فيما بلغ عدد المسافرين عبر صالة الطيران الخاص 123.3 ألف مسافر للعام 2017.

وبيّن التقرير أن حركة المسافرين الدوليين ارتفعت بنسبة 16.8% في 2017 مقارنة بـ2016 فيما زاد عدد المسافرين على الرحلات الداخلية بواقع 6.7% للعام 2017 مقارنة بـ2016.

ورجح التقرير استمرار النمو في حركة المسافرين خلال العام الجاري في ظل التطورات التي تشهدها صالات المطار.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي