الخطوط المغربية ترفض الاستجابة لمطالب طياريها

ارتفعت حدة التوتر بين رابطة الطيران المغربية وإدارة الخطوط الجوية الملكية بسبب رفض الشركة الاستجابة لمطالب الطيارين، التي تتضمن زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

وكشفت مصادر من الجمعية المغربية للربابنة، بحسبما نقله موقع "هسبريس" اليوم الثلاثاء، عن وجود تباين في وجهات النظر بين مسؤولي الجمعية والإدارة العامة لشركة "لارام" بسبب مطالب برفع أجور الربابنة بنحو 30 ألف درهم في الشهر بالنسبة لقبطان الطائرة، وبما يناهز 20 ألف درهم لباقي الربابنة.

ويتراوح الأجر السنوي للربابنة حاليا بين 120 مليون سنتيم (الدرهم = 100 سنتيم) سنويا و225 مليون سنتيم في العام الواحد، وهي قيمة مالية تشمل الأجور الشهرية والعلاوات السنوية.

ويشتكي طيارو الخطوط المغربية من تدهور ظروف العمل، وقال أمين مكينسي، رئيس جمعية AMPL، في تصريح لهسبريس، إن الحوار متعثر مع إدارة الشركة بسبب المطالب التي تقدمت بها الجمعية، والتي ما زالت تنتظر الرد المناسب.

يشار هنا إلى أن طياري الخطوط الملكية المغربية يستفيدون من مجموعة امتيازات تشمل تخفيضات في نسب الفوائد على القروض العقارية والاستهلاكية.

(الدولار = 9.19 درهم مغربي)

المصدر: "هسبريس"

فريد غايرلي