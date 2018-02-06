مشروع طموح لتصدير النفط العراقي عبر الأردن

أعطت الحكومة الأردنية الضوء الأخضر لمشروع مد أنبوب لضخ النفط من البصرة جنوبي العراق إلى ميناء العقبة في أقصى جنوبي الأردن، حسب وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته لمساء الاثنين الموافقة على اتفاقية مبدئية سيتم توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة النفط العراقية".

وأضافت أن المشروع يهدف إلى مد "أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي الأردن إلى ميناء العقبة وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط".

وأوضحت أن المشروع "من المشاريع الاستراتيجية"، التي تخدم مصالح البلدين، إذ يؤمن "منفذا تصديريا جديدا للنفط العراقي، ويعمل على تعزيز استراتيجية الطاقة في الأردن".

وكان الأردن والعراق قد وقعا في الـ9 من أبريل 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب بطول 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في العقبة، بكلفة تصل إلى نحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا.

ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوبي بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوبي عمان).

ويأمل العراق، الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم في أن يؤدي مد هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.

من جهته يأمل الأردن، الذي يستورد 98% من حاجاته من الطاقة، في أن يؤمن الأنبوب احتياجاته من النفط الخام، التي تبلغ نحو 100 ألف برميل يوميا والحصول على مئة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي